Stand: 22.04.2021 09:30 Uhr Mann in Billstedt anschaten

In Billstedt is en Mann daalschaten worrn. En anner Mann, de dor wahnt, hett em an’n Avend in’t Treppenhuus vun en Hoochhuus in’n Jenkelweg funnen. He hett denn de Füerwehr ropen. Se müssen den Mann, de anschaten worrn is, nootopereren. De Polizei hett ok mit den Helikopter na den söcht, de dor woll achter stickt. Funnen hebbt se nüms. / Stand: 22.04.2021, Klock 9:30

