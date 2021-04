Stand: 22.04.2021 09:30 Uhr Verkoop vun Deerten

Keen Verkoop mehr vun lebennige Deerten op’n Fischmarkt: Dat hett de Börgerschop fastleggt. Ok op anner Wekenmarkten in Hamborg schall dat vunwegen den Deertenschutz verbaden warrn. Vör Fedderveeh oder Kaninken is de Situatschoon op’n Markt böös veel Stress, seggt de Grönen. In een Johr schall dat Verbott denn kamen. / Stand: 22.04.2021, Klock 9:30

