Stand: 21.04.2021 09:30 Uhr De aktuellen Corona-Tahlen

Wat de Corona-Fäll in Düütschland angeiht, dor hett nu dat Robert-Koch-Institut knapp veeruntwintigdusendnegenhunnert ne'e mellt. Dat sünd üm un bi dreedusendtweehunnert mehr as een Week torüch, man dor köönt ok nadrääglich mellte Kranke mit bi ween. De Inzidenz liggt bi hunnertsösstig Komma een. // Stand: 21.04., Klock 09:30

