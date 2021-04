Stand: 21.04.2021 09:30 Uhr Schalke nich mehr to redden

In de Football-Bunnsliga mutt nu Schalke na en null to een in Bielefeld as eersten Vereen den Fohrstohl na ünnen nehmen. Gode Schangsen för den negenten Titel in de Reeg hett Bayern. Na en twee to null gegen Leverkusen bruukt de Müncheners nu blots noch een Sieg an'n tokamen Speeldag. Twee to null wunnen hett ok Frankfurt gegen Augsburg. // Stand: 21.04., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.04.2021 | 09:30 Uhr