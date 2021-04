Stand: 21.04.2021 09:30 Uhr Sieg gegen Aue

De Handball-Sportvereen Hamborg blifft in de Twete Bunnsliga op Platz een in de Tabell. De Hamborgers hebbt an'n Avend gegen Aue mit achtuntwintig to veeruntwintig de Nees vörn hatt. // Stand: 21.04., Klock 09:30

