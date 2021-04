Stand: 20.04.2021 09:30 Uhr Laschet warrt Kanzlerkandidaat

Nu is dat klor: Armin Laschet schall Kanzlerkandidaat vun de Union warrn. Mehr as söss Stunnen hebbt de Böversten vun de CDU dor güstern noch mal digitaal över raatslaan. An Enn hebbt sövenunsöventig Komma fief Perzent vun den Vörstand för den CDU-Chef Armin Laschet stimmt. Tweeuntwintig Komma fief Perzent weren för den CSU-Chef Markus Söder. Egens wullen se al an’n Sünndag eens doröver sien, wokeen Kanzlerkandidaat warrt. //Stand 20.04.2021 Kl. 9:30

