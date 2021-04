Stand: 20.04.2021 09:30 Uhr Impfen geiht gauer

In Hamborg kümmt dat Impfen gegen Corona op Touren. In de tokamen Week köönt sik alleen veertigdusend Minschen bi’n Dokter impfen laten. Dat sünd tweemal sovele as noch in düsse Week. Ok de Lüüd över sösstig hebbt wat dorvun. För se gifft dat Impftermine bavento. Grund is, dat AstraZeneca Impfstoff levert hett, mit den een nich rekent harr. //Stand 20.04.2021 Kl. 9:30

