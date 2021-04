Stand: 20.04.2021 09:30 Uhr Testplicht för Ünnernehmen

Vun vundaag af an gifft dat en Testplicht för Ünnernehmen. Dat heet, se mööt jümehr Mitarbeiders eenmal per Week een Snelltest anbeden. Wat de Handwarkskamer Hamborg seggt, sorgt dat för Maleschen bi de Bedrieven. De Mitarbeiders wüllt sik woll testen laten. Man dat is swor, noog Tests to kriegen. //Stand 20.04.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.04.2021 | 09:30 Uhr