Stand: 20.04.2021 09:30 Uhr SEK-Boot borgen

Op Steenwarder is en SEK-Speedboot borgen worrn. Dat Boot vun dat Speziaalinsatzkommando vun de Polizei weer an sien Liggplatz un haar Leck slagen. Wiel dat ween kunn, dat dat ünnergeiht, hett de Füherwehr dat dree Komma fief Tonnen swore Boot leerpumpt. Dat Boot hebbt se eenanhalv Johr vöraff köfft un dat hett mehr as een halve Million Euro kost. Wo hooch de Schaden is, dat weet se noch nich. // Stand 20.04.2021 Kl. 9:30

