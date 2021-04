Stand: 20.04.2021 09:30 Uhr Floyd Perzess

In de USA geiht de George Floyd-Perzess to Enn. Staatsafkatschop un Verdediger, de hebbt jümehr Schluss-Plädoyers halen. De Anklaag meent, de witte Ex-Polizist Derek Chauvin weer Schuld an den Dood vun Floyd. He harr den swatten US-Börger negen Minuten lang sien Knee op‘n Nacken drückt. De sössunveertig Johr ole Floyd is na den Polzeiinsatz storven. // Stand 20.04.2021 Kl. 9:30

