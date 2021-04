Stand: 19.04.2021 09:30 Uhr Kanzlerkandidaten

Markus Söder oder Armin Laschet? Dat is noch ümmer nich rut, wokeen Kanzlerkandidaat för de Union warrn schall. De beiden Politikers harrn sik güstern Avend noch in Berlin to’n Snacken drapen. Se sünd aver nich övereens kamen. Anners is dat bi de Grönen: De hebbt sik in de Partei afsnackt un sünd sik ok eenig worrn. Üm Klock ölven wüllt se künnig maken, wokeen dat warrt: Annalena Baerbock oder Robert Habeck. //Stand 19.04.2021 Kl. 9:30

