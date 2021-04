Stand: 19.04.2021 09:30 Uhr Utgangsparr funktschoneert

Twee Weken is dat nu al so: Man dörv nachts nich mehr vör de Döör.Wenn een op de Corona-Tahlen kieken deit, kann de Senaat seggen: Jo, dat is richtig so. Wat dat RKI mellt, hett Hamborg de besten Inzidenzen mang de gröttsten düütschen Städer.

