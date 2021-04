Stand: 19.04.2021 09:30 Uhr Versammlung in Düvelsbrüch

In Düvelsbrüch hett de Polizei en gröttere Versammlung oplööst. Dor harrn sik güstern bummelig tweehunnertfofftig Minschen drapen. In lüttere Runnen hebbt se an Picknick-Dischen säten. As de Polizei kööm, sünd vele al gau afhaut. Alltohoop hebbt sik de Hamborgerinnen un Hamborger an’t Wekenenn aver meist an de Corona-Regeln holen. //Stand 19.04.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.04.2021 | 09:30 Uhr