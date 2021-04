Stand: 16.04.2021 09:30 Uhr Nootbrems in MV

Dat Land Mekelnborg-Vörpommern tütt nu an’n Maandag de Corona-Nootbrems. Dat liggt an de Inzidenz, de över hunnertföfftig stegen is. Dorüm mööt Scholen un Kitas nu dichtmaken un ok de meisten Ladens. Bavento dröövt Touristen, de sünst dagsöver kaamt, Campers un Lüüd, de en Tweet-Wahnung tohöört nich mehr na Mekelnborg-Vörpommern henkamen. En Utgangssparr, de gellt nich för dat ganze Land – denn de warrt vun de enkelten Landkreisen un Städer fastleggt.

// Stand: 16.04.2021, Kl. 9:30

