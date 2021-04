Stand: 16.04.2021 09:30 Uhr Ümfraag: ARD-Düütschlandtrend

Veerunveertig Perzent för Markus Söder un man blots föffteihn Perzent för Armin Laschet: So süht totiets de Stimmung bi de Wählers in den ne’en ARD-Düütschlandtrend ut. Wat de Union bi de Utwahl vun ehren Kanzlerkannidaten nu aver bi op‘e Ümfragen kieken schall, dat blifft vör allen Dingen in’e CDU ümstreden. Egens wullen sik Söder un Laschet in düsse Week enigen, wokeen vun jüm beiden antreden deit. Dorna süht dat nu aver man noch nich ut.

