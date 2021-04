Stand: 16.04.2021 09:30 Uhr Lehrer-Steden in Hamborg

Lüttere Klassen un mehr Schoolmesters in armere Stadtdelen: De Hamborger Schollbehöörd verdeelt hunnertföffteihn Lehrer-Steden in’e Stadt nee. Scholen, wo dat beter lopen deit, de mööt dorför op Personaal verzichten. Achtergrund is en Soziaal-Index, mit den jede staatliche School in Hamborg taxeert warrt.

// Stand: 16.04.2021, Kl. 9:30

