Stand: 16.04.2021 09:30 Uhr A1 över’t Wekenenn dicht

Un noch mal wedder warrt in Hamborg en Autobahn dicht maakt. Af hüüt Avend Klock teihn is de A1 op’e Hööch vun Billsteed na beide Sieden hen dicht. Dat Ganze duert denn bet Maandagfröh Klock fief. Grund is en Brüch, de dor nee boot warrt un de denn to’n Wekenanfang fardig ween schall.

// Stand: 16.04.2021, Kl. 9:30

