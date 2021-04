Stand: 16.04.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag sünd dagsöver veel Wulken ünnerwegens. De Sünn kriegt wi denn man eerst to’n Avend hen wedder ’n beten mehr to sehen. Dat blifft aver meisttiets dröög bi Temperaturen vun bet to twölf Graad. Opstunns sünd dat twee Graad in Fuhlsbüddel. An’t Wekenenn gifft dat denn so’n Mix ut Sünn un Wulken bi Temperaturen vun morgen denn bi bet to ölven Graad un Sünndag denn vun bi bet to veerteihn Graad.

// Stand: 16.04.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.04.2021 | 09:30 Uhr