Stand: 15.04.2021 09:30 Uhr Corona: De Tallen

De Corona-Tallen in Düütschland stiegt wieder an. De Söven-Daag-Inzidenz liggt opstunns bi eenhunnersösstig. Dat Robert-Koch-Institut mellt vundaag meist negenuntwintiganhalvdusend ne’e Infekschonen. Dat sünd negendusend mehr as noch vör een Week. Dat gifft tweehunnertdreeunnegentig Minschen, de an oder mit Coronavirus sturven sünd. Twee dorvun in Hamborg. // Stand 15.04.2021, Kl. 9:30

