Stand: 15.04.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg is vundaag gor nich mal so unfründlich. Poor lütte Wulken köönt wi twoors an Heven sehn, man de mehrste Tiet is dat dröög bi bet to ölven Graad. Opstunns meet wi op de Veddel noch twee Graad.

Morgen is de Sünn noch beten mehr in’n Insatz. So warrt dat ok noch en Tick warmer bi Temperaturen bet to twölf Graad un ‘n mauen Wind ut Noord bet Noordoost. // Stand: 15.04.2021, Kl. 9:30

