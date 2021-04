Stand: 14.04.2021 09:30 Uhr Nachts to Huus blieven blifft

In Hamborg mööt wi noch länger mit de Utgangssparr in de Nachten leven. Egentlich schull an't Wekenenn Sluss dormit ween, man Börgermeester Peter Tschentscher will ehr noch wiederlopen laten. Un twoors so lang, bet denn de Corona-Nootbrems vun'n Bund de Regeln in de enkelten Länner aflösen deit. // Stand: 14.04., Klock 09:30

