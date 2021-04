Stand: 14.04.2021 09:30 Uhr Dood bi Wahnungsbrand

In Ottensen hett in de Nacht en Wahnung brennt, un en Mann vun sössunsösstig Johr is dorbi ümkamen. Worüm dat Füer in dat Mehrfamilienhuus in de Barnerstraat anfüng, dat weet se betto noch nich. Ok in Farmsen-Berne geev dat en grötteren Wahnungsbrand – den hett de Füerwehr löscht, un nüms is to Schaden kamen. // Stand: 14.04., Klock 09:30

