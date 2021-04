Stand: 14.04.2021 09:30 Uhr Sporthall Hamborg is sparrt

An de Sporthall Hamborg, dor is dat Dack nich mehr seker. Dorüm hett dat Bezirksamt Noord de Hall ut de Sösstiger-Johrn in Winterhuud eerstmal sparrt. Wat nu mit de Dack-Konstrukschoon passeern schall, dat is noch unkloor. Speelt hebbt dor de Hamborger Tweet-Liga-Handballers, un de treckt nu üm na jem ehre Trainingshall in’n Volkspark. // Stand: 14.04., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.04.2021 | 09:30 Uhr