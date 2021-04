Stand: 14.04.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

Dat blifft eerstmal fründlich, man de Namiddag kann ok poor Schuern bringen – bi bet to negen Graad. Nu (Klock negen) sünd dat in Kirchwarder dree Graad. Morgen geiht dat mit Wulken los, denn lockert dat op, un Schuern gifft dat kuum noch, bi bet to teihn Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.04.2021 | 09:30 Uhr