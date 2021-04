Stand: 13.04.2021 09:30 Uhr Veel Bedriev in't Impzentrum

Dat Hamborger Impzentrum is vull utlast. Siet Oostern kriegt dor per Dag bummelig sövendusend Minschen en Sprütt. Güstern sünd dat binah achtdusend ween. Op de anner Siet künnt de Dokters in de Praxen graad blots bet to tweeunveertig Impdosen ordern. Levert warrt to'n glieken Deel Dosen vun BioNTech un AstraZeneca. So dat dat Serum nich slecht warrt, künnt de Dokters ok de Reeg ännern, in de jümehr Patienten impt warrt. | Stand 13.4.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.04.2021 | 09:30 Uhr