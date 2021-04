Stand: 13.04.2021 09:30 Uhr Massentests in Willemsborg

In Willemsborg schall dat vundaag un morgen in de Elvinsel-School Corona-Massentests geven. De Hamborger Morgenpost mellt, dat dat in all Klassen an de Grundschool in de Krieter-Straat Infektschonen gifft. Nu verplicht dat Gesundheitsamt Schoolmesters un Schölers, sik testen to laten. Dat gifft Klassen, de nu eerst mal heel in Quarantäne mööt. | Stand 13.4.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.04.2021 | 09:30 Uhr