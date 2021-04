Stand: 13.04.2021 09:30 Uhr Antisemitische Attack in Hamborg

De Polizei hett graad mit en judenfiendlichen Angrep in Hamborger Süden to doon. An'n Fredagnamiddag harrn drei Jungkeerls in en S-Bahn vun Willemsborg na Harborg op en Mann antisemitisch schimpt – un op em speit. En Fro harr dat mellt. De Polizei hoopt nu op Henwiesen – un biddt ok, dat Opfer sik to mellen. | Stand 13.4.2021 Kl. 9:30

