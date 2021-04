Stand: 13.04.2021 09:30 Uhr NDR 90,3: Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag schient eerst lang de Sünn, man later an'n Dag treckt Wulken ran un dat schall ok regen. De Temperaturen klattert op bet to negen Graad. Opstunns sünd dat drei Graad in Hamborg Süüdwest: morgen denn üm un bi dat Glieke noch mal. | Stand 13.4.2021 Kl. 9:30

