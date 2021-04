Stand: 12.04.2021 10:15 Uhr Ne’e Sprütten-Terminen

De Hamborger Soziaalbehöörd will hüüt een Enn maken bi dat Kuddelmuddel an dat Corona-Telefon. Al siet güstern koent sik ok all Lüüd, de över söventig sünd, een Sprütt geven laten. Man de Mitarbeiders vun de Nummer 116-117 hebbt dat noch gor nich wüsst un dorüm hunnerte vun Minschen afwiest, de sik een Termin halen wulln. Vun nu op an is de Prioritäts-Grupp Twee kumplettemang an de Reeg, dorüm rekens dormit, dat hüüt een Storm insetten warrt, üm an de Termine rantokamen. / Stand: 12.04.21 Klock 09:30

