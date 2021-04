Stand: 12.04.2021 10:15 Uhr Coronatest för Kinners

Hüüt fangt an Kinnergordens in Hamborg een Corona-Pilotprojekt an. In negenteihn Inrichten proberen se Sülwst-Tests för de Kinners ut. Dorbi test de Öllern ehr Kinners an’n Morgen to Huus, vördem se den Kinnergorden besöökt. Kümmt dorbi rut, dat se positiv sünd, moet se een PCR-Test in’t Laboor maken laten un den Kinnergorden Bescheed seggen, wat dorbi rutkamen is. / Stand: 12.04.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.04.2021 | 10:15 Uhr