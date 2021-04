Stand: 12.04.2021 10:15 Uhr Football

In de Tweet Football-Bunnsliga dinkt se doröver na, dat se wegen de Corona-Süük keen Relegatschoon speelen laten wüllt. Dorachter stickt, dat opstunns dree Manschaapp kumplettemang in Kwarantään sünd. Un wiel bet to’n 23. März de Speeltied in de Tweet Liga to Ennen sien mutt, warrt dat allens siehr knapp. För den HSV würr dat man leeg utsehn, wenn’t keen Relegatschoon gifft, wiel de Hamborgers op den drüdden Platz keen Schangs mehr harrn, optostiegen. / Stand: 12.04.21 Klock 09:30

