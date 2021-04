Stand: 12.04.2021 10:15 Uhr Füerwehr-Insatz in Billstedt

Minschen, de dor wahnt, hebbt an’t Finster stahn un na Hölp ropen, wiel se nich mehr dörch dat verqualmte Treppenhuus kamen sünd. In Billstedt hett güstern Nahmeddag een veer Etaschen hoget Mehrfomilienhuus in Flammen stahn. Twee bi söventig Johr ole Bewahners sünd ut den eersten Stock rutsprungen. De Keerl harr sik al heel dull verbrennt, de Fro hett sik bi dat Rutspringen ehrn Puckel kaputt makt. All anner Lüüd hebbt se mit Leddern ut dat Huus ruthalt. / Stand: 12.04.21 Klock 09:30

