Stand: 09.04.2021 09:30 Uhr Datenleck bi Testzentren

Bi en Firma, de Corona-Testzentren bedrieven deit, dor hett dat ok bi uns hier in Hamborg en Leck bi de Daten geven. Dat is bi Recherchen, blangen anner ok vun'n NDR, bi rutkamen. Dat, wat bi dusende an Tests bi rutsuert is un ok Adressen, Telefonnummern un annere Daten de stünnen eenfach so in't Internet binnen.

// Stand: 09.04.2021, Kl. 9:30

