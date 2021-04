Stand: 09.04.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Noch is dat so'n Mix ut Sünn un Wulken. To'n Namiddag hen kummt den noch 'n beten Regen dorto. Un dat Ganze denn vundaag bi nich mehr as teihn Graad. Opstunns sünd dat fief Graad in Fuhlsbüddel. Un ok morgen weet dat Wedder nich so recht wat dat will. Twüschendörch kickt morgen ok noch mal de Sünn dörch. Gegen Avend geiht dat denn aver los mit den Regen. Un de blifft denn ok den ganzen Sünndag över. Un de Temperaturen liegt an't Wekenenn so twüschen söven un negen Graad.

// Stand: 09.04.2021, Kl. 9:30

