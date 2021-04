Stand: 08.04.2021 09:30 Uhr Erfolg för Sundheitskiosk

In Billsteed un Hoorn sorgt en Modellprojekt dorför, dat de Minschen düütlich beter medizinsch versorgt warrt. Bi den so nöömte Sundheitskiosk warrt Kranke in verscheden Spraken beraden. En Studie vun de Uni Hamborg wiest nu, dat dordörch meist twintig Perzent weniger Lüüd na’t Krankenhuus hen mussen. De Sundheitskiosk sall nu Vörbild för anner Grootstäder ween, dat Minschen ok in ämeren Stadtdelen sund blievt. // Stand 08.04.2021, Kl. 9:30

