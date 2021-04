Stand: 08.04.2021 09:30 Uhr Weniger Corona-Infekschonen

De Tallen vun de Corona-Neeinfekschonen gaht wieder bargdaal. Vunmorgen mellt dat Robert-Koch-Institut bummelig twintigdusendveerhunnert ne’e Fäll. Dat sünd meist dreedusendnegenhunnert weniger as noch vör een Week. Man de Fachlüüd wiest ok dorop hen, dat de Tallen wegen de Oosterfierdaag noch nix heten mööt. In de Tiet warrt weniger test un nich all Ämters langt jemehr Daten wieder. // Stand 08.04.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.04.2021 | 09:30 Uhr