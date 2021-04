Stand: 08.04.2021 09:30 Uhr HSV-Spelen warrt verschoven

Glieks twee HSV-Spelen mööt se in de tokamen Weken verschuven. De Mannschopen vun de Gegensiet, Karlsruhe un Sandhusen, sünd för veerteihn Daag in Quarantään gahn. Wieldat se de Spelen ja noch nahalen mööt, warrt dat nu bet to’t Enn vun de Saison beten eng in den Termink’lenner vun den HSV. Man för dat Heimspeel gegen Darmstadt morgen, dor steiht nix in’n Weg. // Stand: 08.04.2021, Kl. 9:30

