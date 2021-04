Stand: 08.04.2021 09:30 Uhr Foot- un Basketball

Bi de Football-Champions League hett Bayern München dat Viddelfinaal-Henspeel mit en twee to dree gegen Paris St. Germain verloren. Werder Bremen steiht na en een to null gegen Tweetligist Jahn Regensborg in't Halvfinaal vun den DFB-Pokaal. Un de Hamborg Towers hebbt in de Basketball-Bunnliga mal wedder wunnen. Se hebbt Rasta Vechta mit en achtunachtig to tweeunachtig slaan un sünd nu op den sössten Platz vun de Tabell. // Stand: 08.04.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.04.2021 | 09:30 Uhr