Stand: 07.04.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen vun't RKI

De Corona-Tohlen in Düütschland sünd in'n Vergliek to verleden Week fullen. De Gesundheitsämter hefft siet güstern bummelig teihndusend ne'e Fäll mellt. Dat sünd üm un bi sövendusendveerhunnert weniger as vundaag för en Week. Dat Robert Koch-Institut wiest man dorop hen, dat wegen de Oosterferien in en Reeg Bunnsländer weniger test worrn is. | Stand 7.4.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.04.2021 | 09:30 Uhr