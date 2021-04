Stand: 07.04.2021 09:30 Uhr Dood för'n Imp-Termin

In't Impzentrum in de Hamborger Messehallen is an'n Avend en eenunnegentig Johr ole Fro tohoopsackt un dootbleven. Dat is noch vör't Anmellen passert un harr mit de Impen nix to doon. Retters hefft dat noch mit Reanimaschon versöökt, dat hett man nich mehr hulpen. Nu schall dat Institut för Rechtsmedizin rutfinnen, woan de Fro dootbleven is. | Stand 7.4.2021 Kl. 9:30

