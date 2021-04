Stand: 07.04.2021 09:30 Uhr HVV maakt Nachtroh

De HVV stellt wegen Corona af morgen sien Nachtfahrten in. Dat leeg an de Utgangssparr. Dör se weer de Tahl vun de Fahrgäst bannig rünnergahn. Keen de Öffis notwendigerwies bruukt, dröfft alternativ för ümsünst mit en vun de Sammeldeensten föhren – Moia or ioki. Ok Taxen föhrt in de Nacht – un dat to'n fasten Pries vun veer or acht Euro. | Stand 7.4.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.04.2021 | 09:30 Uhr