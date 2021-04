Stand: 07.04.2021 09:30 Uhr Dortmund verleert

Borussia Dortmund hett sien Viddelfinaal-Henspeel in de Football-Champions-League bi Manchester City mit Een to Twee verloren. Real Madrid hett sik mit Drei to Een gegen Liverpool dörsett. Vundaag speelt Bayern München gegen Paris Saint Germain. | Stand 7.4.2021 Kl. 9:30

