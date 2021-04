Stand: 07.04.2021 09:30 Uhr NDR 90,3: Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag mööt wi uns op Wulken, Regen un an'n Vörmiddag ok noch wedder op Snee un Graupel instellen. De Sünn kickt blots af un an mol dör. Dat denn bi bet to acht Graad. Opstunns sünd dat null Graad in Hummelsbüttel. Morgen gifft dat denn ok wedder Regen, Wulken un wenig Sünn – un dat blifft denn ok bi bet to acht Graad. | Stand 7.4.2021 Kl. 9:30

