Stand: 06.04.2021 09:30 Uhr Huusdokters fangt an to impfen

Nu geiht dat ok för de Huusdokters in Hamborg mit dat Impfen gegen Corona los: Morgen schüllt se dat Impfmiddel levert kriegen un denn köönt se foorts anfangen. De Lüüd, de toeerst an de Reeg kaamt, de kriegt dat vun de Praxen to weten. An’n Anfang gifft dat för de fiefundörtigdusend Praxen vun Huusdokters in Düütschland eerstmal blots teemlich wenig vun dat Middel to’n Sprütten. Wenn een dat utreken deit, denn kümmt een op sössuntwintig Partien je Praxis. / Stand: 06.04.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.04.2021 | 09:30 Uhr