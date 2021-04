Stand: 06.04.2021 09:30 Uhr Tohuusblieven in Hamborg

De Hamborger Polizei is tofreden na dat lange Oosterwekenenn. Siet Stillfreedag dörvt de Lüüd na Klock negen nich mehr op de Straat gahn. Un dor hebbt sik de mehrsten Minschen ok an hollen. Goot achthunnert Mal hett de Polizei Lüüd bemött, de dat nich daan hebbt. Bi jeedeen tweten Fall hebbt de Schandarms jüm man blots dorop henwiest, sik an de Oplagen to hollen. / Stand: 06.04.2021, Klock 9:30

