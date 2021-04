Stand: 06.04.2021 09:30 Uhr Aprilwedder un Unfall op de A7

An’n Oostermaandag müss de Füerwehr in Hamborg goot föfftig Mal utrücken: Dat leeg an dat Aprilwedder mit Snee un Hagel. In Groot Bossel is en föffteihn Meter hogen Barkenboom op en Huus daalfullen. Annerwegens müssen se Botuuns un Plaans afsekern. Op de A7 bi Nordersteed is en veerunsösstig-Jöhrige storven. He weer utstegen, üm bi en Unfall dörch Glatties to hölpen. Dor hett en anner Auto em faatkregen. / Stand: 06.04.2021, Klock 9:30

