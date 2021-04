Stand: 06.04.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

De April de maakt, wat he will. Vundaag hebbt wi wedder allens dorbi: Sünnschien, dichte Wulken, Schuern, Snee, Graupel – un af un an ok Blitz un Donnerslag. De Temperaturen schafft dat nich över veer bet fief Graad rut. Opstünns sünd dat twee Graad an de Süderelv. De Wind dorto blaast frisch, mitünner ok mit starke bet stöörmsche Böen. Ok morgen süht dat nich veel anners ut: Eerst Snee, denn Regen un an’n Namiddag waagt sik de Sünn rut. Dat Ganze bi söss bet acht Graad. / Stand: 06.04.2021, Klock 9:30

