Stand: 01.04.2021 10:15 Uhr Ok in Sleswig-Holstein warrt dat scharper

Wiel ok in Sleswig-Holsteen de Tahlen na baven gaht, treckt de Kreise Seebarg un Pinnbarg un dorto de Stadt Flensborg de Nootbrems. Siet hüüt gaht se ok dor scharper to kehr, so as in Hamborg, blots dat de Lüüd nachts noch rut dörft. / Stand: 01.04.21 Klock 09:30

