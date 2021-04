Stand: 01.04.2021 10:15 Uhr Frankriek föhrt allens op Null

Veer Weeken: So lang föhrt Frankriek nu allens op Null, in’t hele Land. Ok dor dörft de Minschen nachts nich mehr rutgahn, an’n Dag dörft se blots noch teihn Kilometers vun ehr to Huus wegföhrn, un de Scholen warrt tomakt. In Frankriek sünd negen vun teihn Intensivbedden beleggt. Ok Italien griept hart dörch, wokeen in’t Hospital oder sünstwo in’t Sundheitswesen warkt, mutt sik en Sprütt gegen Corona setten laten. / Stand: 01.04.21 Klock 09:30

