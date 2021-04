Stand: 01.04.2021 10:15 Uhr Corona-Party op de Alsterwischen

Een Barg Schandarms is güstern to een groten Insatz an de Alsterwischen utrückt. Dor harrn sik bi fiefhunnert jung Lüüd in enkelte Gruppen drapen un fiert. Anwahners harrn bi de Polizei över to lude Musik klaagt. De Schandarms un de jungen Lüüd hebbt sik denn een Katt-un-Muus-Speel levert, man kort vör Middernacht is wedder Roh west. / Stand: 01.04.21 Klock 09:30

